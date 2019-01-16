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الإبراشي: "مينفعش معرض الكتاب من غير سور الأزبكية"

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الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي

إيمان هاني

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غضب الإعلامي وائل الإبراشي، من تصريحات أحد الباعة المتواجدين بسور الأزبكية أنهم لأول مرة منذ 40 عامًا يمتنعون عن المشاركة بمعرض الكتاب.

وقال "الإبراشي": "مينفعش معرض الكتاب من غير سور الأزبكية، ولكن بقول روحوا سور الأزبكية، الأسعار هناك حلوة جدًا، لآن ده جانب ثقافي مهم".

وطالب "الإبراشي" من خلال برنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، المسئولين بضرورة تذليل مشاكل تواجد تجار سور الأزبكية بمعرض الكتاب، معقبًا: "اللي بيحصل ده مش صح".

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