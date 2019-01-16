مبروك عطية لطالب "الحضن": "اتعلم الرومانسية مني"

16 يناير 2019 - 10:21 ص

هاجم الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، الطالب صاحب واقعة "الحضن" بجامعة المنصورة بعد الضجة التي أثارها الفيديو المتداول له مع زميلته وهو يحضنها داخل الحرم الجامعي خلال طلبه خطوبتها.

وقال "عطية" خلال لقاء بفضائية "العربية" عن الطالب: "جاهل وأهبل وعبيط ولم يتعلم من أحد، دى مش رومانسية، عايز الرومانسية اتعلمها من مبروك عطية، متابعًا: " كان يجب على الطالب أن يقف عزيزًا وفي يده وردة وفي جيبه 100 جنيه لتشترى حبيبته كتابها".

وأوضح أن التصوير العشوائي أصبح سرطانًا في المجتمع، فالكل تحول لمصور، خاصة أن الفتاة والشاب لم يطلبا من أحد تصويرهما، مشيرًا إلى أن الفتاة والطالب تصرفا بشكل خاطئ لأنهما لم يراعيا أنهما في الحرم الجامعي فهو طالب علم وليس طالب عشق أو حب.

وأكد أن الرسول صلى الله عليه قال: "إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع"، متسائلاً: "كيف جاءت الجرأة لمصور الفيديو بتصويره ونشره بدون إذن؟".