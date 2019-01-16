"البرلمان" يكشف سبب استقالة "الكنيسى" من تأسيسية الإعلام

16 يناير 2019 - 10:16 ص

كشف النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، عن سر الاستقالة التي تقدم بها الإعلامي حمدي الكنيسي من رئاسة اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، منذ أسابيع.

وقال في تصريحات له، إن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات لمناقشة تأخر تشكيل الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين، مضيفًا أن هناك استغرابا شديدا بين أعضاء اللجنة التأسيسية لتأخر تشكيل عمومية الإعلاميين.

وأضاف "مصطفى"، أن اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين برئاسة حمدى الكنيسى لم تقم بدورها الذي ينتظره المجتمع، متابعًا: "نحن نريد بأقصى سرعة إعلاما قويا، كل تأخير في هذا الصدد سيؤثر على قوة إعلامنا فى مجابهة حرب المعلومات، نحن فى أمس الحاجة إلى إعلام قوى يتكاتف فيه المرئى والمسموع خلف الدولة المصرية لمصلحة الوطن والمواطن".

وأشار إلى أن الأعداد القليلة التى تم قيدها فى نقابة الإعلاميين لا تتناسب مع حجم الإعلام المصرى، متابعًا: "عندما يوكل المجتمع إلى مجموعة مختارة بعناية فلاشك أن المجتمع يولى هذه المجموعة شرف كبير وتكريم أكبر بكثير من منصب نقيب لعدة سنوات، كنا نتوقع أن تؤسس هذه المجموعة لنقابة عريقة لا تقل عن نقابة الصحفيين والنقابات المهنية، كنا نتوقع أن تجرى الانتخابات فى المواعيد المحددة، لم تتاح الفرصة لانضمام الإعلاميين لهذه النقابة، أين هى الأعداد التى أدخلتها اللجنة التأسيسية إلى النقابة ؟كم هم عدد الإعلاميين؟، عندما أسسنا هذه النقابة توقعنا أن يدخلها آلاف من الإعلاميين المصريين، أين الأعداد التى انضمت بالفعل خلال الفترة الماضية؟.