خالد الجندي: "هروح السينما لمشاهدة هذا الفيلم"

16 يناير 2019 - 10:13 ص

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه سيذهب للسينما لمشاهدة أحد الأفلام الذي يناقش قضية الحجاب للمرأة ويرفضه، منوهًا بأن هذا الأمر يعتبر من الأدوات الحديثة لتجديد الخطاب الديني.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، أن تجديد الخطاب الديني ليس حكرًا على الأزهر فقط وإنما يشترك فيه كل المؤسسات في الدولة وعليها أن تقوم بدورها في هذا الأمر.

وعرض على الهواء عدة تذاكر للسينما مؤكدًا أنه سيذهب غدًا للسينما بصحبة مجموعة من المشايخ لمشاهدة هذا الفيلم تمهيدًا للحكم عليه ومعالجة ما فيه في حلقة يوم الخميس، قائلا: "هنروح السينما أنا والمشايخ اللى معايا عشان محدش يقول على رأسنا بطحة".