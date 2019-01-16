» حبس لاعب شهير فى نادى «بيراميدز»

16 يناير 2019 - 10:12 ص

قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي بيراميدز، إن الوافد الجديد عمرو مرعى تعرض للحبس، دون أن يوضح أسباب ذلك.

وأضاف "حسن" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذى يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة: «محمد حمدي ظهير أيسر الفريق يغيب بسبب التجنيد».

وأضاف: «بيراميدز يعانى من نقص بالخط الأمامى، وهناك صفقة قوية تشارك في مباراة الزمالك».

وأضاف: «مع عودة محمد حمدي وتدعيم الفريق بصفقة سوبر في الخط الأمامي بيراميدز محدش هيقدر يقف قدامنا».

وتعادل بيراميدز مع الإنتاج الحربي بهدف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري.