أحمد موسى يتهم "بى بى سى" بالأخونة

16 يناير 2019 - 10:03 ص

انفعل الإعلامي أحمد موسى بسبب مواقف قناة "بي بي سي" ضد مصر قائلاً: "القناة تنتهج منهج تنظيم الإخوان" وذلك بحسب زعمه.

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد "، أن قناة "بي بي سي" استضافت والد أحد الإرهابيين وتدافع عن الدواعش، مشيرًا إلى أن القناة ليس لديها فكرة عن المهنية، وتهتم بتشويه صورة الدول وتدعم الإرهاب، حسبما قال.

وأوضح قناة "بي بي سي" تروج لأكاذيب وتدافع عن الدواعش، وتتواجد في كل الكوارث والمصائب.