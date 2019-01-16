"ساويرس" عن حزبه: "أدى الغرض فى مرحلة الإخوان"

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بي بي سي

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صدى البلد

أحمد موسى

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على أحد متابعيه، وجه له سؤالًا عن وصفه لتجربته الحزبية الأولى مع حزب المصريين الأحرار الذي أنشأه قائلُا: "أدى الغرض منه".

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "الحزب أدى الغرض منه فى مرحلةً الإخوان وكان ممكن يكون له دور إيجابي لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن".

وكان متابع يدعى أحمد السعيد قد وجه سؤالًا لـ"ساويرس" قائلًا: "تجربتك مع المصريين الأحرار لو وصفتها بكلمة واحدة هتقول أية".

جدير بالذكر أن حزب المصريين الأحرار "ليبرالي"، قد أعلن عن تأسيسه علي يد رجل الأعمال نجيب ساويرس في عام 2011، بعد قيام ثورة يناير بأشهر قليلة، حيث قام عدد من المفكرين والنشطاء السياسيين بالإعلان عن برنامج وأهداف الحزب ومبادئه الأساسية، ووافقت لجنة الأحزاب على إجراءات تأسيسه يوم الإثنين 4 يوليو 2011.

وانضم الكثير من الشخصيات العامة والمعروفة للحزب مثل الكتاب محمد سلماوى وجمال الغيطاني، الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، المخرج خالد يوسف، قبل أن تشب الخناقات به بعد انتهاء فترة الإخوان المسلمين، وبدأت الانقسامات داخله.

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