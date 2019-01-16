متظاهرون سودانيون يسعفون رجال الأمن بعد انقلاب سيارتهم

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إسعاف

محتجون

قال شهود عيان لشبكة "سودافاكس" إن المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة مساء اليوم بالكلاكلة جنوب الخرطوم، قد قاموا بإسعاف عدد من جنود الأمن وذلك عقب انقلاب سيارة الدفع الرباعي التي كانوا يطاردون بها المتظاهرين داخل الأحياء.

ونالت هذه الحادثة إشادات واسعة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الرواد بنقاء القلب الذي يحمله الشعب السوداني، لاسيما أن الجنود كانوا يطاردون عددًا من المتظاهرين داخل أحياء الكلاكلة، ولكن شاءت إرادة الله أن  تنقلب السيارة.

يذكر أن نشطاء أكدوا أمس على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما يجري في الكلاكلة جنوب الخرطوم أشبه بمعركة غير متكافئة القوة، مضيفين أن قوات الأمن تطلق القنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء بكثافة وتطارد المتظاهرين.

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