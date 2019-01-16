  • الأربعاء 16 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:22 ص
بحث متقدم
تركي آل شيخ

صراع مبكر بين "آل الشيخ" وعضو الزمالك

قطب يتسبب في علاقة قوية بين « ابن باز» و الددو

قطب يتسبب في علاقة قوية بين « ابن باز» و الددو

السودان

متظاهرون سودانيون يسعفون رجال الأمن بعد انقلاب سيارتهم

باحث مغربي : القرآن ليس " كتاب علم"

باحث مغربي: القرآن ليس "كتاب علم"

الإعلامي عزمي مجاهد

أطالب بتعديل الدستور ليصبح السيسى رئيسًا مدى الحياة

آل الشيخ: عالم الإبل وجهتي لكسر الاحتكار

آل الشيخ: عالم الإبل وجهتى لكسر الاحتكار

عامر حسين

اجتماع مهم لـ«المسابقات» فى الجبلاية

دولار

أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

محمد صلاح ودياب ورمضان

رمضان لـ"صلاح" وعمرو دياب: أنا اللي برسم الطريق وانتوا بتمشوا عليه

موجة الطقس السييء

تعرف على موعد انتهاء موجة الطقس السيء

صراع مبكر بين "آل الشيخ" وعضو الزمالك

الرياضة

تركي آل شيخ
تركي آل شيخ

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

آل الشيخ يطلب 3 أهداف في الزمالك ويجهز للأبيض مفاجأة

#

صورة.. مفاجئة نادي الزمالك لـ«آل الشيخ»

#

"السعيد" كلمة السر في زيارة "آل الشيخ" للزمالك اليوم

#

أسباب زيارة «آل الشيخ» نادي الزمالك

بطولة

كاس

ترك ال شيخ

دخل المستشار تركى آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الزمالك، في جدال بشأن الفائز في مباراة الفريقين المقبلة والمقرر لها الخميس 24 يناير.

وكتب «آل شيخ» عبر "تويتر" فى حديث لإسماعيل يوسف: "الخميس فرق 3 إن شاء الله وهتبارك ليا"، ليرد عليه الأخير قائلًا: "يا أبو ناصر أنت اللي هتباركلي على ماتش السبت أولاً والخميس ثانيًا".

واختتم ترك حديثه قائلًا: "السبت تستاهل.. الخميس صعبة!".

ويخوض نادى الزمالك مواجهة صعبة أمام اتحاد طنجة المغربي في إياب دور الـ32 مكرر بكأس الكونفدرالية الأفريقية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» معسكر مغلق لـ«الدراويش» استعدادًا للأفريقي التونسي
» أبو بكر: عمرو دياب أفسد تحدي الـ"10 سنوات"
» طفلة هربت غاضبة من منزل أسرتها .. فالتقطها الذئاب واغتصبوها
» فنانة شهيرة: هكذا تسبب هنيدي في ابتعادي عن الفن
» سيارة نقل تصطدم بسيارة فنانة شهيرة في حادث مروع
» شاهد .. السؤال الذي أبكى "سما المصري" على الهواء
» شاهد: الكشف عن حقيقة وفاة أشرف عبد الباقي
» الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من حالة الطقس
» أول تعليق من تيريزا ماي على قرار البرلمان البريطاني
» القبض على مدير "التفتيش البحري" متلبسًا برشوة
» العموم البريطاني يرفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون