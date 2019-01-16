صراع مبكر بين "آل الشيخ" وعضو الزمالك

16 يناير 2019 - 09:53 ص

دخل المستشار تركى آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الزمالك، في جدال بشأن الفائز في مباراة الفريقين المقبلة والمقرر لها الخميس 24 يناير.

وكتب «آل شيخ» عبر "تويتر" فى حديث لإسماعيل يوسف: "الخميس فرق 3 إن شاء الله وهتبارك ليا"، ليرد عليه الأخير قائلًا: "يا أبو ناصر أنت اللي هتباركلي على ماتش السبت أولاً والخميس ثانيًا".

واختتم ترك حديثه قائلًا: "السبت تستاهل.. الخميس صعبة!".

ويخوض نادى الزمالك مواجهة صعبة أمام اتحاد طنجة المغربي في إياب دور الـ32 مكرر بكأس الكونفدرالية الأفريقية.