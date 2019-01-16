آل الشيخ: عالم الإبل وجهتى لكسر الاحتكار

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ال الشيخ

تركي

الاحتكار

المجاهيم

عالم الإبل

أكد تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أنه قادم لعالم الإبل والمشاركة في منافسات المجاهيم.

وأضاف آل الشيخ أنه سيشارك في منافسات المجاهيم، معلنًا تحديه لكل ملاك المجاهيم، قائلاً: "أنا قادم لكسر الاحتكار، والجوائز في المنافسات".

وأعلن آل الشيخ التحدي للأمير عبد الرحمن بن خالد وحمد بن لبدان والشيخ محمد بن بطي، لافتًا إلى أنه سيدعم منافسات الإبل بقوة.

وتابع: أن منقية آل الشيخ لن تتوقف مسيرتها إلا في القمة، والقمة فقط إيمانًا منه بأهمية رياضة الإبل وتاريخها المجيد المؤثر في تأسيسي مجتمعنا.

ولقي إعلان آل الشيخ التحدي ودخول عالم الإبل إعطاء مؤشر لإثارة التنافس والارتفاع في أسعار الإبل خاصة المجاهيم، فيما رحب عدد من ملاك الإبل بدخول آل الشيخ عالم الإبل.

كما رحب فهد بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: أرحب بأخي تركي آل الشيخ دخوله إلى الإبل، وأعتقد سوف يكون مثيرًا كعادته.

واكتفى آل الشيخ بالرد ببيت شعر: "راحت مغاتير وجتنا مجاهيم"، ليعلن بعدها دخوله عالم الإبل والتحدي وكسر الاحتكار والجوائز في منافسات الإبل.

وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجة من السخرية بسبب إعلان تركي عن دخوله عالم الإبل، حيث نشر أحد المتابعين فيديو لناقة تركل أحد الأشخاص في ظهره، كاتبًا: "يا الله بناقتن ترمحه وتخليه طشيش".. وقال آخر: "هذا مكانه الطبيعي عالم الإبل هتكون مبسوطة برجوعه ليهم".

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