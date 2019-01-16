اختبار طبي لـ«أوباما» قبل انطلاق مران الزمالك

16 يناير 2019 - 09:41 ص

يخضع صانع ألعاب نادي الزمالك، يوسف إبراهيم "أوباما" لاختبار طبى قبل مشاركته فى تدريبات الفريق بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وكان اللاعب شارك في آخر مران بالمغرب بشكل جزئي، قبل عودة البعثة للقاهرة؛ لعدم تعافيه بنسبة كاملة من إصابة العضلة الضامة التي أدت إلى مشاركته في جزء فقط من مباراة الذهاب أمام اتحاد طنجة المغربي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويستعد الزمالك للقاء الذهاب أمام اتحاد طنجة، والمقرر له السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، فى إياب دور الـ32 مُكرر بالكونفدرالية.