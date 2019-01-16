» أبو بكر: عمرو دياب أفسد تحدي الـ"10 سنوات"

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي خالد أبو بكر عن معنى "تحدي الـ10 سنوات" الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال "أبو بكر" في برنامجه المذاع على قناة الحياة: "التحدي يعتمد على قيام كل شخص بعرض صورة له الآن وصورة قديمة له منذ 10 سنوات للمقارنة بين التغيرات التي حدثت في شكله".
وأضاف: "عمرو دياب نشر صورتين أفسدتا التحدي لأن الجميع لم يستطع معرفة أيهما اليوم وأيهما التقطها منذ 10 سنوات " في إشارة إلى حفاظ عمرو دياب على مظهره.
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