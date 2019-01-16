  • الأربعاء 16 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:04 ص
بحث متقدم
السودان

متظاهرون سودانيون يسعفون رجال الأمن بعد انقلاب سيارتهم

باحث مغربي : القرآن ليس " كتاب علم"

باحث مغربي: القرآن ليس "كتاب علم"

الإعلامي عزمي مجاهد

أطالب بتعديل الدستور ليصبح السيسى رئيسًا مدى الحياة

آل الشيخ: عالم الإبل وجهتي لكسر الاحتكار

آل الشيخ: عالم الإبل وجهتى لكسر الاحتكار

عامر حسين

اجتماع مهم لـ«المسابقات» فى الجبلاية

دولار

أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

محمد صلاح ودياب ورمضان

رمضان لـ"صلاح" وعمرو دياب: أنا اللي برسم الطريق وانتوا بتمشوا عليه

موجة الطقس السييء

تعرف على موعد انتهاء موجة الطقس السيء

عطية

رسالة مثيرة للجدل من مبروك عطية لـ"فتاة الحضن"

صلاح وماني

أسطورة السنغال لـ"ماني": ارحل من ليفربول .. صلاح لن يتركك

أبو بكر: عمرو دياب أفسد تحدي الـ"10 سنوات"

الصفحة الأخيرة

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فيديو يكشف حقيقة انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

#

ضبط عامل بتهمة اغتصاب ابنته

#

المؤبد والحبس للمتهمين بـ أحداث أبو العزم الإرهابية

#

أخطاء لم يلاحظها الجمهور في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"

عمرو دياب

كشف الإعلامي خالد أبو بكر عن معنى "تحدي الـ10 سنوات" الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "أبو بكر" في برنامجه المذاع على قناة الحياة: "التحدي يعتمد على قيام كل شخص بعرض صورة له الآن وصورة قديمة له منذ 10 سنوات للمقارنة بين التغيرات التي حدثت في شكله".

وأضاف: "عمرو دياب نشر صورتين أفسدتا التحدي لأن الجميع لم يستطع معرفة أيهما اليوم وأيهما التقطها منذ 10 سنوات " في إشارة إلى حفاظ عمرو دياب على مظهره.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» معسكر مغلق لـ«الدراويش» استعدادًا للأفريقي التونسي
» أبو بكر: عمرو دياب أفسد تحدي الـ"10 سنوات"
» طفلة هربت غاضبة من منزل أسرتها .. فالتقطها الذئاب واغتصبوها
» فنانة شهيرة: هكذا تسبب هنيدي في ابتعادي عن الفن
» سيارة نقل تصطدم بسيارة فنانة شهيرة في حادث مروع
» شاهد .. السؤال الذي أبكى "سما المصري" على الهواء
» شاهد: الكشف عن حقيقة وفاة أشرف عبد الباقي
» الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من حالة الطقس
» أول تعليق من تيريزا ماي على قرار البرلمان البريطاني
» القبض على مدير "التفتيش البحري" متلبسًا برشوة
» العموم البريطاني يرفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون