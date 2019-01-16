» فنانة شهيرة: هكذا تسبب هنيدي في ابتعادي عن الفن

16 يناير 2019 - 08:53 ص

كشفت الفنانة نهى العمروسي أسباباً جديدة وراء إعلانها ترك الفن والبحث عن مهنة أخرى .



وقالت "نهى" في تصريحات لبرنامج "ذا إنسايدر" المذاع على قناة "دبي": "منذ عرض فيلم إسماعيلية رايح جاي الذي قام ببطولته محمد فؤاد ومحمد هنيدي والسينما ذهبت في اتجاه آخر وظهر جيل جديد مختلف عن جيلي الفني".



وأضافت: "مواهب الجيل الذي ظهر على رأسه هنيدي نجحوا وأثبتوا كفاءتهم ولكنهم قرروا ألا ينجح أحد بجانبهم وبخاصة الجيل الذي يسبقهم وأنتمي أنا إليه".



وأضافت: "البعض في هذه الفترة قالوا لي ولزملائي بمنتهى الوضوح (انتهى وقتكم).



وكانت "نهى العمروسي" أعلنت قبل أيام تركها مهنة الفن ، قائلة: "سوف أبحث عن مهنة أخرى حتى لا أموت قهرًا".



