» فنانة شهيرة: هكذا تسبب هنيدي في ابتعادي عن الفن

خلود عادل
كشفت الفنانة نهى العمروسي أسباباً جديدة وراء إعلانها ترك الفن والبحث عن مهنة أخرى .
وقالت "نهى" في تصريحات لبرنامج "ذا إنسايدر" المذاع على قناة "دبي": "منذ عرض فيلم إسماعيلية رايح جاي الذي قام ببطولته محمد فؤاد ومحمد هنيدي والسينما ذهبت في اتجاه آخر وظهر جيل جديد مختلف عن جيلي الفني".
وأضافت: "مواهب الجيل الذي ظهر على رأسه هنيدي نجحوا وأثبتوا كفاءتهم ولكنهم قرروا ألا ينجح أحد بجانبهم وبخاصة الجيل الذي يسبقهم وأنتمي أنا إليه".
وأضافت: "البعض في هذه الفترة قالوا لي ولزملائي بمنتهى الوضوح (انتهى وقتكم).
وكانت "نهى العمروسي" أعلنت قبل أيام تركها مهنة الفن ، قائلة: "سوف أبحث عن مهنة أخرى حتى لا أموت قهرًا".
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