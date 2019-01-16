  • الأربعاء 16 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:04 ص
بحث متقدم
السودان

متظاهرون سودانيون يسعفون رجال الأمن بعد انقلاب سيارتهم

باحث مغربي : القرآن ليس " كتاب علم"

باحث مغربي: القرآن ليس "كتاب علم"

الإعلامي عزمي مجاهد

أطالب بتعديل الدستور ليصبح السيسى رئيسًا مدى الحياة

آل الشيخ: عالم الإبل وجهتي لكسر الاحتكار

آل الشيخ: عالم الإبل وجهتى لكسر الاحتكار

عامر حسين

اجتماع مهم لـ«المسابقات» فى الجبلاية

دولار

أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

محمد صلاح ودياب ورمضان

رمضان لـ"صلاح" وعمرو دياب: أنا اللي برسم الطريق وانتوا بتمشوا عليه

موجة الطقس السييء

تعرف على موعد انتهاء موجة الطقس السيء

عطية

رسالة مثيرة للجدل من مبروك عطية لـ"فتاة الحضن"

صلاح وماني

أسطورة السنغال لـ"ماني": ارحل من ليفربول .. صلاح لن يتركك

فنانة شهيرة: هكذا تسبب هنيدي في ابتعادي عن الفن

الصفحة الأخيرة

هنيدي والعمروسي
هنيدي والعمروسي

خلود عادل

أخبار متعلقة
#

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

#

عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة

#

"نهى العمروسي" تفجر مفاجأة عن سبب تركها للفن

#

تفاصيل انتحار مذيعة شهيرة شنقًا

محمد هنيدي

نهى العمروسي

كشفت الفنانة نهى العمروسي أسباباً جديدة وراء إعلانها ترك الفن والبحث عن مهنة أخرى .

وقالت "نهى" في تصريحات لبرنامج "ذا إنسايدر" المذاع على قناة "دبي": "منذ عرض فيلم إسماعيلية رايح جاي الذي قام ببطولته محمد فؤاد ومحمد هنيدي والسينما ذهبت في اتجاه آخر وظهر جيل جديد مختلف عن جيلي الفني".

وأضافت: "مواهب الجيل الذي ظهر على رأسه هنيدي نجحوا وأثبتوا كفاءتهم ولكنهم قرروا ألا ينجح أحد بجانبهم وبخاصة الجيل الذي يسبقهم وأنتمي أنا إليه".

وأضافت: "البعض في هذه الفترة قالوا لي ولزملائي بمنتهى الوضوح (انتهى وقتكم).

وكانت "نهى العمروسي" أعلنت قبل أيام تركها مهنة الفن ، قائلة: "سوف أبحث عن مهنة أخرى حتى لا أموت قهرًا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» معسكر مغلق لـ«الدراويش» استعدادًا للأفريقي التونسي
» أبو بكر: عمرو دياب أفسد تحدي الـ"10 سنوات"
» طفلة هربت غاضبة من منزل أسرتها .. فالتقطها الذئاب واغتصبوها
» فنانة شهيرة: هكذا تسبب هنيدي في ابتعادي عن الفن
» سيارة نقل تصطدم بسيارة فنانة شهيرة في حادث مروع
» شاهد .. السؤال الذي أبكى "سما المصري" على الهواء
» شاهد: الكشف عن حقيقة وفاة أشرف عبد الباقي
» الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من حالة الطقس
» أول تعليق من تيريزا ماي على قرار البرلمان البريطاني
» القبض على مدير "التفتيش البحري" متلبسًا برشوة
» العموم البريطاني يرفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون