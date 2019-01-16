رسالة مثيرة للجدل من مبروك عطية لـ"فتاة الحضن"

16 يناير 2019 - 07:52 ص

استنكر الدكتور مبروك عطية - عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر، - قيام شاب باحتضان بطالبة بإحدى كليات جامعة الأزهر .



وقال "عطية" في حوار لقناة "العربية": " جثو الطالب الشاب على ركبتَيه هو وضع في منتهى الذل وانتظار العذاب، كما صورته صورة الجاثية عن مشاهد يوم القيامة، متابعًا: "دي مش رومانسية، وهذا دليل على جهل الطالب".



وأضاف: "كان يجب أن تقف عزيزًا وفي يدك وردة وتعطيها 100 جنيه تشتري كتابًا لأن هذا مكان للعلم وليس للعشق".



و وجه "عطية" رسالة للفتاة قائلًا: "يا هبلة .. ركزي في العلم .. دا كان هياخد كل اللي جواكي ومش هتنفعي زوجة تاني".

