رسالة مثيرة للجدل من مبروك عطية لـ"فتاة الحضن"

أحمد عادل شعبان
استنكر الدكتور مبروك عطية - عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر، - قيام شاب باحتضان بطالبة بإحدى كليات جامعة الأزهر .
وقال "عطية" في حوار لقناة "العربية": " جثو الطالب الشاب على ركبتَيه هو وضع في منتهى الذل وانتظار العذاب، كما صورته صورة الجاثية عن مشاهد يوم القيامة، متابعًا: "دي مش رومانسية، وهذا دليل على جهل الطالب".
وأضاف: "كان يجب أن تقف عزيزًا وفي يدك وردة وتعطيها 100 جنيه تشتري كتابًا لأن هذا مكان للعلم وليس للعشق".
و وجه "عطية" رسالة للفتاة قائلًا: "يا هبلة .. ركزي في العلم .. دا كان هياخد كل اللي جواكي ومش هتنفعي زوجة تاني".
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