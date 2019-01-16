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أسطورة السنغال لـ"ماني": ارحل من ليفربول .. صلاح لن يتركك

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طالب الحاج ضيوف - أسطورة منتخب السنغال - مواطنه ساديو ماني بالرحيل عن صفوف ليفربول إذا أراد أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

وقال "ضيوف" خلال تصريحات لموقع "ستار أوف أفريكا": "على ساديو ماني الرحيل من ليفربول لأن صلاح لن يتركه يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا .

وأضاف: "جائزة أفضل لاعب في أفريقيا ليست هي المشكلة في حد ذاتها ، وإنما المشكلة الكبرى أن يكون منافسك الرئيسي على الجائزة هو زميلك في الفريق .. هذا يجعل الأمور أصعب".

وأردف: "فليرحل ماني عن ليفربول ، لا يوجد لاعب سنغالي يتساوى معه في الإمكانيات لكن عليه أن يكون حاسمًا ، لن يفوز بالجائزة طالما صلاح هناك".

وتأتي تصريحات "ضيوف" بعد فوز صلاح بالجائزة مرتين متتاليتين في ظل منافسة شرسة مع ماني.

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