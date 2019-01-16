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نتنياهو يكشف إطلاعه ترامب على عملية الموساد في إيران

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نتنياهو وترامب

المصريون ـ متابعات

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كشفت القناة الثانية الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في لقاء خاص جمعمها في قمة دافوس، عن عملية الموساد الخاصة في طهران للحصول على الأرشيف النووي الإيراني.
ووفقا للقناة، فإن إطلاع الرئيس الأميركي على التفاصيل والحصول على دعم أميركي في حال حدث خطب ما، أثناء العملية والمساعدة حينئذ في إخراج عملاء الموساد من إيران.
وأضافت القناة أن إخراج العملاء من إيران كان فعلا أصعب مما كان متوقعا، وأنها استغرقت وقتاً أكثر مما كان مقدرا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم، في أبريل الماضي، أدلة قال انها وثائق تكشف عن "الخطة" الإيرانية لاستمرار النشاط النووي الإيراني في موقع سري أقيم في طهران، مضيفا أن الإيرانيين "كانوا يتطلعون إلى تطوير أسلحة بقوة خمسة قنابل نووية كالتي سقطت على مدينة هيروشيما اليابانية في الحرب العالمية الثانية".

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