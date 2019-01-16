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ماي تعلن اعتزامها طرح خطة بديلة لاتفاق الخروج

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تريزا ماي
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أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية مساء أمس الثلاثاء، أنها ستطرح أمام البرلمان يوم الاثنين المقبل، خطة تتعلق بما سيتم عمله لاحقا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وجاء إعلان ماي بعد فترة وجيزة من رفض البرلمان لاتفاق الخروج الذي كانت توصلت إليه الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي، حيث رفض الاتفاق 432 عضوا مقابل تأييد 202 عضو.
ويتوقف طرح ماي للخطة البديلة على إفلاتها من تصويت على حجب الثقة من حكومتها اليوم الأربعاء، حيث كان جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، أعلن في وقت سابق من مساء اليوم عن طرح اقتراح أمام البرلمان بحجب الثقة عن حكومة ماي.
ومن المرجح أن يفشل حزب العمال في اقتراح حجب الثقة عن ماي.

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