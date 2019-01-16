بوتين: روسيا سترد بشكل فعال حال هذا الأمر

16 يناير 2019 - 01:00 ص

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده سترد بشكل فعال على نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا.



ونقلت قناة روسيا اليوم أمس عن بوتين قوله: "لن نغمض أعيننا عن نشر الصواريخ الأمريكية وسنرد عليه بشكل فعال".



وتعهد الرئيس الروسي باتخاذ إجراءات جوابية فعالة ردا على انتشار الصواريخ الأمريكية في مناطق العالم المختلفة، لافتا في الوقت نفسه إلى استعداد روسيا للحوار مع الولايات المتحدة.



واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، روسيا "بانتهاك صارخ" لمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى الأمر الذي يزيد من احتمال أن تنفذ واشنطن تهديداتها بالتخلي عن المعاهدة على أساس هذه الاتهامات.



والتقى دبلوماسيون أمريكيون وروس في جنيف وسط تزايد القلق بشأن مصير الاتفاقية الثنائية، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر الماضي إن بلاده قد تنسحب منها في حال لم تلتزم روسيا ببنودها.

