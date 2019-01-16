إيران ستهدد أوروبا والشرق الأوسط بهذا الأمر الخطير

16 يناير 2019 - 12:46 ص

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إيران "تسعى وراء صاروخ موجه عابر للقارات يهدد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا".



جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير الأمريكي، الثلاثاء، تعليقًا على إطلاق إيران لقمر صناعي إلى الفضاء.



وأضاف بومبيو في تغريدته قائلا "إطلاق إيران للقمر الصناعي انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231" الذي يطالب النظام الإيراني بألا يجري أي نشاط متعلق بالصواريخ الباليستية، أو يمكن إيران من صناعة سلاح نووي.



وأعلنت السلطات الإيرانية، صباح الثلاثاء، فشلها في عملية إطلاق القمر الصناعي إلى الفضاء، كانت انتقدتها الولايات المتحدة من قبل، واعتبرتها تحديًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.



ونقل التلفزيون الإيراني عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد جواد آذري جهرمي، أن المرحلة الثالثة من عملية اطلاق القمر الصناعي الايراني "بيام" (رسالة) لم تتكلل بالنجاح.



واضاف أن الصاروخ الحامل للقمر الصناعي تخطى مرحلتين بنجاح لكنه لم يصل الى السرعة اللازمة في المرحلة الثالثة ولم يستقر في المدار.



وكان بومبيو قال، في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، إن خطط إيران لإرسال أقمار صناعية إلى الفضاء تظهر تحدي البلاد لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو طهران لعدم القيام بأي نشاطات متعلقة بالصواريخ البالستية القادرة على انتاج أسلحة نووية، وفق أسوشييتد برس.

