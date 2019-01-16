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الاتحاد الأوروبي يستعد لاحتمال خروج بريطانيا دون اتفاق

عرب وعالم

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

المصريون ووكالات

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قال المتحدث باسم مجلس الاتحاد الأوروبي "بريبن آمان"، الثلاثاء، إن الاتحاد "سيستعد لاحتمال خروج بريطانيا دون اتفاق، رغم عدم رغبتنا بذلك".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الأوروبي، للأناضول، تعليقا على رفض البرلمان البريطاني،? ?الثلاثاء، الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد (بريكست).
ولفت "آمان" إلى أن هذه النتيجة زادت من احتمال مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وأوضح أنهم سيعملون للحد من الأضرار الناجمة عن "بريكست" إلى أدنى مستوى، وسيستعدون لكافة الاحتمالات.
وفي وقت سابق الثلاثاء، طلب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكو من بريطانيا "توضيح نيتها في أقرب وقت".
وصوت النواب ضد اتفاق "بريكست"، بأغلبية 432 صوتا مقابل 202، ما يعني رفض شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 29 مارس/آذار المقبل.
وتقدم زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، بمقترح للتصويت لسحب الثقة من الحكومة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة. -

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