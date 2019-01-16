تدوينة نارية لـ"البرادعي" بشأن تعديل الدستور.. هذا ما قاله

16 يناير 2019 - 12:20 ص

حذر محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق (عدلي منصور)، الثلاثاء، من أية محاولات لإدخال تعديلات على الدستور في مصر.



وقال البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر: "فى الأنظمة القمعية يهدر الحاكم الدستور ويفصل الترزية "الشرفاء" دستورا على مقاس الحاكم".



وأضاف: "وينتهى الأمر غالبا بسقوط الدستور وفشل الحاكم".

