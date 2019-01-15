هذا هو موعد نقل الوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة

15 يناير 2019 - 11:50 م

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سوف يتم نقل 51 ألف موظف للمقرات الجديدة للوزارات في العاصمة الإدارية الجيدة في عام 2020، بعد انتهاء أعمال الحي الحكومي، مشيرًا إلى أن الحي الحكومي يقع على مساحة 550 فدانًا.



وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء، أنهم انتهوا من 50% من أعمال الحي الحكومة، وأنه في مرحلة التشطيبات النهائية.

