» الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من حالة الطقس

15 يناير 2019 - 11:40 م

أكد الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من فجر الأربعاء وحتى صباح الخميس، سوف تقع البلاد تحت تاثير حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مفادها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل لنحو 5 درجات.



وأوضح "سعودي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أننا سنشهد طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع على محافظات شمال الصعيد والوادي الجديد ووسط سيناء، أي أن درجة الحرارة أقل من 5 درجات.

