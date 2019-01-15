هذا ما قاله وزير التعليم العالي عن واقعة «حضن الجامعة»

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه تواصل مع رئيس جامعة المنصورة لتخفيف العقوبة على طالب واقعة الحضن وقبول تظلمه، مؤكدًا أن العقاب يهدف إلى احترام الجامعة والحرم الجامعي واحترام القوانين وإرساء المفاهيم الصحيحة.
وأوضح «عبدالغفار»، خلال مداخلة تليفونية ببرنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار» مساء الثلاثاء، أنه «تعلمنا من هذا الدرس، لأنه يجب توزيع كتيب على كل الطلاب لمعرفة حقوقهم وواجباتهم».
وأضاف وزير التعليم العالي أنه تجرى محاكمة عادلة لمعاقبة أي شخص داخل الجامعة سواء طالب أو عضو تدريس، ويجب أن يكون العقاب على قدر الجرم.