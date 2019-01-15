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"أبو الغيط": ما أطلق عليه الربيع العربي كان تدميرًا عربيًا

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"أبو الغيط": ما أطلق عليه الربيع العربي كان تدميرًا عربيًا

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أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

المصريون ـ متابعات

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قال السفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إن الوضع تغير كثيرًا في السنوات الأخيرة، وظروف الدول العربية اختلفت عما كانت وقتما كان وزيرًا للخارحية، موضحًا أن السنوات السبعة الأخيرة شهدت هزة كبرى في النظام العربي أدت إلى إضعافه بشكل كبير.
وأوضح «أبوالغيط»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc» على فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن النظام العربي اهتز منذ عام 2003 بسبب الغزو الأمريكي للعراق، واستمر حالة الشد والجذب والتدهور والإنقسام، والإحساس بالضياع، والرغبة في المقاومة والتصدي حتى عام 2011.
وأضاف أن ما أطلق عليه الربيع العربي لم يكن ربيعًا، لكنه كان تدميرًا عربيًا، مؤكدًا أن أحداث 2011 صعبت العمل داخل الجامعة العربية وأصبح هناك دولًا مهددة بالضياع والفشل والتقسيم، منوهًا إلى أن جزء من أهداف أحداث 2011 بالمنطقة كان تهميش العرب ودور الجامعة العربية، وهناك محاولات بدأت لتهميش الجامعة العربية.


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