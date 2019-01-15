"أبو الغيط": ما أطلق عليه الربيع العربي كان تدميرًا عربيًا

15 يناير 2019 - 11:24 م

قال السفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إن الوضع تغير كثيرًا في السنوات الأخيرة، وظروف الدول العربية اختلفت عما كانت وقتما كان وزيرًا للخارحية، موضحًا أن السنوات السبعة الأخيرة شهدت هزة كبرى في النظام العربي أدت إلى إضعافه بشكل كبير.



وأوضح «أبوالغيط»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc» على فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن النظام العربي اهتز منذ عام 2003 بسبب الغزو الأمريكي للعراق، واستمر حالة الشد والجذب والتدهور والإنقسام، والإحساس بالضياع، والرغبة في المقاومة والتصدي حتى عام 2011.

