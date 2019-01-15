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القبض على مدير "التفتيش البحري" متلبسًا برشوة

قضايا وحوادث

الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية

المصريون ـ متابعات

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ألقى ضباط الرقابة الإدارية بالسويس القبض على مدير التفتيش البحري بهيئة السلامة البحرية متلبسًا بتلقي مبلغ مالي رشوة.
وقامت نيابة السويس برئاسة محمد الفيشاوي، رئيس النيابة الجزئية، تحت إشراف المستشار هادي عزب، المحامي العام لنيابات السويس، بتولي التحقيقات في الواقعة، بواسطة محمود عزت، وكيل النيابة.
كان ضباط مكتب الرقابة الإدارية بالسويس تلقوا معلومات بقيام مدير التفتيش البحري باستغلال وظيفته من أجل تسهيل إنهاء إجراءات سفر سفينة تابعه لأحد الوكلاء.
وتبين أن المتهم مسؤول عن إصدار التصاريح وشهادات سلامة وصلاحية السفن التجارية للإبحار، وبدونها لا يسمح للسفن التابعة للتوكيلات الملاحية بمغادرة الأرصفة أو العمل في نقل المؤن والخدمات للسفن التجارية العابرة للقناة، بحسب "المصري اليوم".
وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من إلقاء القبض «علي غ.ا- مدير التفتيش البحري بهيئة السلامة البحرية»، متلبسًا بالصوت والصورة عقب تقاضيه مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة من أحد المحامين، وكيلا عن صاحب إحدى السفن مقابل إنهاء إجراءات سفر السفينة، وأحيل المتهم إلى النيابة التي تباشر التحقيق في الواقعة.

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