المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا يلتقي المعلم في دمشق

15 يناير 2019 - 10:42 م

التقى المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا جير بيدرسون، وزير خارجية النظام وليد المعلم، في دمشق، الثلاثاء.



وهذه أول زيارة يقوم بها بيدرسون إلى سوريا منذ توليه مهام منصبه أوائل الشهر الجاري.



وقال استيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المبعوث الأممي "يتطلع لعقد اجتماعات مثمرة، حيث التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وليد المعلم"، دون مزيد من التفاصيل.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دوغريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، تطرق خلاله إلى الوضع الإنساني في سوريا.



وقال دوغريك "نشعر بقلق بالغ إزاء حماية آلاف الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين بالقتال الدائر في هجين شرقي سوريا، التي يسيطر عليها داعش في محافظة دير الزور".



وأوضح أن أكثر من 11 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من المنطقة منذ بداية ديسمبر/كانون أول الماضي.



وتابع "كما تشعر الأمم المتحدة بالقلق العميق إزاء الوضع الإنساني الرهيب في مخيم الركبان المؤقت جنوبي سوريا، حيث لا يزال أكثر من 40 ألف شخص في عداد النازحين وفي حاجة ماسة للمساعدة".



ويضم الركبان أكثر من 60 ألف نازح سوري، كانوا ينتظرون السماح لهم بدخول الأراضي الأردنية هربا من الحرب.



والعام الماضي، توفي أكثر من 20 نازحا بسبب عدم توافر الخدمات الطبية، وعدم تمكنهم من الخروج من المخيم والتوجه إلى المستشفيات، سواء داخل سوريا أو الأردن.



ودعا المتحدث الأممي إلى "تيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين في هجين والركبان، وإلى التقليل إلى أدنى حد من الضيق والمعاناة غير الضرورية للمدنيين".

