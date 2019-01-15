مدرب يوفينتوس: فريقي جاهز لانتزاع السوبر الإيطالي

15 يناير 2019 - 10:36 م

قال ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس، إن فريقه جاهز لانتزاع لقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم غدًا الأربعاء أمام نظيره اي سي ميلان.



وستقام مباراة كأس السوبر الإيطالي على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية للمرة الأولى.



وفي مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قال أليغري "نحن نمتلك جماهيرية كبيرة في المملكة العربية السعودية، والأجواء في جدة جميلة، واللاعبون جاهزون للمباراة".



وعن الاستعانة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، قال أليغري "رونالدو يعتبر من العوامل الرئيسية في النجاح خلال لقاء الغد حيث أنه حقق نهائيات كثيرة، لذا فإننا سنعتمد على عامل الخبرة التي يتمتع بها".



وعن سير اللقاء، أوضح أليغري "لا أعرف إذا كانت ستنتهي المواجهة في وقتها الأصلي أم سيكون هناك شوطين إضافيين، ويعود ذلك إلى أن جميع مباريات يوفنتوس أمام ميلان دائمًا ما تكون صعبة وقوية".



واختتم أليغري تصريحاته بالقول بأن لاعبي فريقه لديهم رغبة وإصرار في انتزاع اللقب.

