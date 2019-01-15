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مصرع 3 مشردين بسبب البرد في روما

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وفاة 10 أشخاص خلال يومين بسبب البرد ببولندا

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لقي 3 مشردين مصرعهم، بسبب البرد، في العاصمة الإيطالية روما، منذ نهاية الأسبوع الجاري.
وقال الصليب الأحمر الدولي في بيان، الثلاثاء، إن الأشخاص الثلاثة لقوا مصرعهم بسبب حالة الطقس الباردة.
وأضاف البيان أن اثنين من الأشخاص المذكورين لقوا مصرعهم نهاية الأسبوع، بينما الآخر توفي نتيجة تسممه من دخان النار التي أشعلها للاحتماء من البرد.
ونقل البيان عن مسؤولة الصليب الأحمر في روما، ديبورا ديوداتي، قولها إن كل زاوية من روما يعيش فيها مشرد، وإن مساعي المتطوعين باتت غير كافية.
وأشارت إلى مأساة المشردين في روما قائلة "نحن وجها لوجه مع حقيقة مؤلمة". داعية إلى إيجاد حل سريع لمشكلة المأوى والطعام لدى المشردين. 

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