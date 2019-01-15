الصين تستنبت أول بذرة زراعية على سطح القمر

15 يناير 2019 - 10:00 م

كشف علماء صينيون، الثلاثاء، عن نجاحهم في استنبات أول بذرة زراعية على سطح القمر.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) عن علماء ببرنامج الفضاء (لم تسمهم) إن باحثين استزرعوا بذرة قطن حملها المسبار "تشانغ آه -4".



وذكر الباحثون أن المسبار نقل بذور القطن واللفت والبطاطا، وكذلك بيض ذبابة الفاكهة وبعض الخميرة إلى القمر، لتشكيل محيط حيوي مصغر وبسيط.



وأظهرت الصور التي أرسلها المسبار أن برعم بذرة القطن ينمو بشكل جيد، على الرغم من عدم رؤية نمو أي نباتات أخرى، حسب المصدر نفسه.



وأشار الباحثون إلى أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها إنبات بذرة زراعية على سطح القمر.



ولفت الباحثون إلى أن هذه التجربة قد تساعد في تأسيس أول مستوطنة بشرية على سطح القمر.



وأوائل الشهر الجاري، نجح المسبار الفضائي الصيني الاستكشافي "تشانغ آه - 4"، في الهبوط على الجانب المظلم من القمر.

