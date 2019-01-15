العمل في المشاريع القومية بديلاً للحبس الاحتياطي

15 يناير 2019 - 09:51 م

بين الحين والآخر، تبرز مطالبات بإلغاء الحبس الاحتياطي واستبداله بعقوبات أخرى، آخرها تقدم النائب اللواء علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان, تقدم بمشروع قانون العقوبات البديلة للحبس الاحتياطي.

ويتقرح عابد، العمل دون مقابل في مشروعات قومية تخدم المجتمع، لمدة مساوية لمدة العقوبة، أو الإقامة الجبرية، من خلال إلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكاني معين.

وأكد أن مشروع القانون يلزم المحبوس بالحضور لمركز الشرطة في أوقات محددة، ويحظر عليه ارتياد أماكن محددة ونطاق جغرافي معين ذي صلة بالجريمة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أعطى الحق لمصلحة السجون، وبناءً على طلب المسجون، أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية بإحدى العقوبات البديلة.

وأضاف أن مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة، أو إحدى العقوبتين، كل من هرب من تنفيذ أي من العقوبات البديلة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعد شخصًا على الهرب من تنفيذ عقوبة بديلة.

وقال النائب علي عبد الونيس, وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب, إن "استبدال الحبس الاحتياطي مقابل العمل مجانًا في المشاريع القومية لا يصلح في كل الجرائم".

وأضاف لـ"المصريون: "إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي يجب ألا يشمل جرائم الإرهاب أو الجنايات مثل القتل وغيرها, ويقتصر تطبيقه على جرائم الجنح أو الجرائم التي لا تمس الأمن العام".

وتابع: "الحبس الاحتياطي يصل إلى عامين, فكان لابد من وجود بديل, وهذا في صالح الشخص الذي يواجه هذه العقوبة".

وأشار إلى أن "هناك العديد من الذين يتم حبسهم احتياطيًا ويخرجون بضمان مالي، لكن هناك من لا يقدرون على دفعها ويتم حبسهم احتياطيًا, إذ أن الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بناءً على حكم محكمة، وبناءً على ارتكاب جريمة".

وأوضح عبدالونيس, أن "إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي سيؤدي إلى تخفيف معاناة الكثيرين خاصة أن السجين في الوقت الحالي أصبح يكلف الدولة أموالًا طائلة، فلماذا لا يتم الاستفادة منه؟".

في السياق، قال النائب صبحي الدالي, عضو لجنة حقوق الإنسان, إن "هناك قاعدة تقول "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وفي بعض الأحيان يقضي المتهم عقوبة داخل السجن قد تكون شهرًا أو شهرين أو أكثر من خلال التجديد له على ذمة الحبس الاحتياطي, وفى نهاية الأمر يخرج براءة".

وأوضح الدالي، لـ"المصريون"، أنه "يؤيد استبدال عقوبة الحبس الاحتياطي سواء كانت بتشغيل الشخص في المشاريع القومية أو من خلال دفع كفالة مالية، لكن في حدود قدرته حتى يستطيع سدادها, وهو ما يعود وقتها بالفائدة على الدولة".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "هذا يأتي في ظل التخفيف عن المواطن, خاصة وأن السجون أصبحت تمتلئ بالمساجين, بجانب الحفاظ على كرامة المواطن, خاصة أن هناك من يعول أسرة، وفي حال حبسه تتعرض للتشريد لعدم وجود من يعولها بعد حبسه، وفي نهاية الأمر، القضاء يقول كلمته ولا تعقيب على الأحكام القضائية".

وأوضح أن "استبدال العقوبة قيد المناقشة داخل اللجنة المختصة, على أن يعرض على اللجنة العامة لكي يتم التصويت عليه من جانب كافة الأعضاء, حيث إن للنائب أن يعبر عن سواء بالرفض، أو إدخال مقترح عليه".

وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية, إن "الحبس الاحتياطي ما هو إلا مجرد إجراء تحفظي علي المتهم, والهدف منه الإبقاء عليه تحت أعين النيابة".

وأضاف لـ"المصريون"، أنه "يتم حبس الشخص احتياطيًا؛ خوفًا من تأثيره على الشهود، وحتى لا يهرب، فيتم التحفظ عليه لحين تقديمه للمحاكمة".

وتابع: "من المحتمل الأقرب أن يكون الشخص مدانًا بالفعل لذلك يتم حبسه على ذمة القضية, على أن تخصم تلك المدة من الحبس إذا ثبت ارتكابه الفعل، ويتم إخلاء سبيله إذا لم يكن هو الشخص مرتكب الجريمة".

وحول المقترح المقدم من النائب علاء عابد، قال مهران, إن "المحبوس احتياطيًا يُمنع من السفر، ويخضع للإقامة الجبرية من قبل النيابة العامة, وهذا ليس بجديد, وهناك من يتم حبسه احتياطيًا لمدة أربعة أيام، أو15 يومًا ثم يأخذ براءة؛ فكيف يتم تشغيل ذلك الشخص؟".

وأشار إلى أنه "من المفترض على مجلس النواب أن يطالب بتحديد سقف الحبس الاحتياطي, والتي قد تصل إلى سنتين ثم يحصل الشخص على البراءة في معظم الأحيان".