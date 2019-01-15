  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:00 م
بحث متقدم
مشايخ من برنامج لعلهم يفقهون

مشايخ بالأزهر في السينما لمشاهدة فيلم..تعرف على السر

البرلمان

العمل في المشاريع القومية بديلاً للحبس الاحتياطي

رونالدو

صورة «رونالدو» مع رجل شرطة سعودي تهز «السوشيال ميديا»

الجندي

الأزهر يرد على دعوة «الجندي» لـ «الطلاق برخصة»

مجلس النواب

المرافق العامة بـ «المجان» للفقراء لمدة عام

أحمد الطيب

الطيب: استبعادنا من "الأحوال الشخصية" عبث

صورة أرشيفية

مطالبة بغلق «السوشيال ميديا» ساعةً يوميًا.. هل تستجيب الدولة؟

عبد الناصر

في الذكري 101 لميلاده.. 5مواقف إنسانية لا تنسى لـ«عبدالناصر»

الملك سلمان

عقوبات ورسالة عاجلة.. الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

فيديو الحضن

شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي ينقذان «طالبي الحضن»

غدًا..

مشايخ بالأزهر في السينما لمشاهدة فيلم..تعرف على السر

آخر الأخبار

مشايخ من برنامج لعلهم يفقهون
مشايخ من برنامج لعلهم يفقهون

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

الإعدام لـ41 إرهابياً شاركوا في هجوم على الجيش التونسي

#

فنان مصري يفوز بجائزة "أفضل ممثل" في جولدن جلوب

#

أخطاء لم يلاحظها الجمهور في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"

#

العثور على حذاء "الساحر أوز" بعد 13 عامًا من سرقته

السينما

فيلم

خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه سيذهب إلى السينما غدا لمشاهدة أحد الأفلام الذي يناقش قضية الحجاب للمرأة ويرفضه، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر حالة من حالات التطور والأدوات الحديثة لتجديد الخطاب الديني، والأمر لا يقتصر على دور الأزهر فقط.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc ، أن تجديد الخطاب الديني ليس حكرًا على الأزهر فقط وإنما يشترك فيه كل المؤسسات في الدولة وعليها أن تقوم بدورها في هذا الأمر.

وأشار إلى أن هذا الفيلم يعالج قضية الحجاب، وعرض على الهواء عدة تذاكر للسينما، مؤكدا أنه سيذهب غدا للسينما لمشاهدة هذا الفيلم تمهيدا للحكم عليه ومعالجة ما فيه في حلقة يوم الخميس، قائلا: "هنروح السينما بكرة أنا والمشايخ اللى معايا عشان محدش يقول على راسنا بطحة ومبنخافش من حد وهنشوف الرؤية الدينية الفقهية التي قدمت تتفق مع الثوابت ومع الدين ولا فيه كلام غلط وتحريف للفتاوى، وعلمنا أن الفيلم لا يوجد به مناظر خارجة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يوافق على انتقال «زكريا» للدوري السعودي
» سقوط شرطي بحوزته حشيش وأقراص مخدرة
» موعد عودة «ميسي» لمنتخب الأرجنتين
» الأمم المتحدة: عباس لم يطلب عضوية كاملة لفلسطين
» السعودية تشكل لجنة فريدة من نوعها لحسم مسألة نسوية
» بالصور.. يوفنتوس يختتم مرانه استعدادًا لـ«ميلان»
» تفاصيل إلقاء طالبة نفسها من الدور الثالث
» امتيازات اقتصادية إيرانية للتقارب مع العراق
» كويتية تطلب اللجوء لأمريكا: لم أحتمل هذا المجتمع
» إصابة 4 أشخاص في حادث مروري على الصحراوى
» رسميًا.. غياب هاري كين 6 أسابيع

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون