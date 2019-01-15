مشايخ بالأزهر في السينما لمشاهدة فيلم..تعرف على السر

15 يناير 2019 - 09:37 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه سيذهب إلى السينما غدا لمشاهدة أحد الأفلام الذي يناقش قضية الحجاب للمرأة ويرفضه، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر حالة من حالات التطور والأدوات الحديثة لتجديد الخطاب الديني، والأمر لا يقتصر على دور الأزهر فقط.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc ، أن تجديد الخطاب الديني ليس حكرًا على الأزهر فقط وإنما يشترك فيه كل المؤسسات في الدولة وعليها أن تقوم بدورها في هذا الأمر.

وأشار إلى أن هذا الفيلم يعالج قضية الحجاب، وعرض على الهواء عدة تذاكر للسينما، مؤكدا أنه سيذهب غدا للسينما لمشاهدة هذا الفيلم تمهيدا للحكم عليه ومعالجة ما فيه في حلقة يوم الخميس، قائلا: "هنروح السينما بكرة أنا والمشايخ اللى معايا عشان محدش يقول على راسنا بطحة ومبنخافش من حد وهنشوف الرؤية الدينية الفقهية التي قدمت تتفق مع الثوابت ومع الدين ولا فيه كلام غلط وتحريف للفتاوى، وعلمنا أن الفيلم لا يوجد به مناظر خارجة".