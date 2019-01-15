» سقوط شرطي بحوزته حشيش وأقراص مخدرة

مصطفى صابر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة, من ضبط مساعد شرطة بمديرية أمن الإسكندرية بحوزته 15 قطعة لمخدر الحشيش.
كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة يفيد ضبط "م.ع.ع" 48 سنة مساعد شرطة بمديرية أمن الإسكندرية ومقيم بمدينة كوم حمادة وبحوزته 15 قطعة لمخدر الحشيش و5 أقراص لمخدر الترمادول وسلاح ابيض ومبلغ 100 جنيه.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1960 جنح كوم حمادة لسنة 2019 وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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