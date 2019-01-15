» موعد عودة «ميسي» لمنتخب الأرجنتين

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ميسي

الارجنتين

المصريون

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها، موعد عودة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب برشلونة الإسباني، إلى صفوف التانجو خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن ميسي سيعود لصفوف الأرجنتين خلال المباراة الودية التي ستجمع التانجو بنظيره الفنزويلي بملعب "واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد الإسباني، في الخامس والعسرين من شهر مارس المقبل.

يذكر أن ميسي غاب المنتخب الأرجنتيني ولم يشارك في أي مباراة منذ الخروج من كأس العالم في روسيا 2018، على يد المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-3 بدور الستة عشر.


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