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ضبط موظف لتلقيه 60 مليونًا من المواطنين بزعم استثمارها

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط موظف بإحدى الشركات لمزاولته نشاط إجرامي في مجال توظيف الأموال ، وتلقيه مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 60 مليونا من المواطنين بزعم استثمارها.

كان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية قد تبلغ من المدعو "هاني.م.أ – 44 سنة – مراقب عام بإحدى الشركات ، ومقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية.. بتلقيه مبالغ مالية من المدعو/علاء.م.م – 43 سنة – صاحب محل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي ، و4 آخرين "تم تحديدهم".. بلغ إجماليها "60 مليون جنيه" لاستثمارها في مجال المضاربة في البورصة وتوظيفها في مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل فائدة شهرية، وقيامه بسداد الفائدة المتفق عليها لفترة ، ثم توقف لعدم قدرته على السداد لخسارته تلك المبالغ في البورصة ، وأنه يخشى تعرضه للإيذاء من ضحاياه.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وقيام المذكور بمزاولة نشاط إجرامي في مجال توظيف الأموال ، وتلقيه مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 60 مليون جنيه من المذكورين ، و20 آخرين "جاري تحديدهم" ، بزعم استثمارها في مجال تجارة الهواتف المحمولة مستغلاً طبيعة عمله الوظيفي.


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