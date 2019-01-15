وزيرة الهجرة تستقبل الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد

15 يناير 2019 - 09:15 م





استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإعلامية الكويتية عائشة سالم الرشيد، حيث أظهرت الإعلامية الكويتية مدى حبها لمصر ووصفتها بـ"قلب العروبة النابض".

وفي بداية اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالإعلامية عائشة الرشيد في بلدها الثاني مصر، مقدمة الشكر لها على دعمها الكامل للدولة المصرية في كافة التحديات الصعبة التي مرت بها من خلال لقاءاتها التليفزيونية أو كتابتها وآرائها، وأنها خير مثال للمرأة الكويتية والإعلام الصادق.

وقالت وزيرة الهجرة إن العلاقات التي تجمعنا بدولة الكويت حكومة وشعبًا جيدة للغاية ومتميزة وهو ما شهدته خلال زياراتها للكويت، وتفهمهم لمشاكل المصريين هناك واستجابتهم السريعة لأي طلب من جانبنا ويتم إزالة كافة العقبات وحل المشاكل بشكل فوري.

ومن جانبها، أعربت الإعلامية عائشة الرشيد عن سعادتها باللقاء، لافتة إلى أن مصر بلدها الثاني وتكن لها حب كبير بداخلها حيث إنها تعلمت في جامعة عين شمس.

وأشارت الإعلامية عائشة الرشيد إلى أنها تدعم مصر في كافة أحاديثها لأنها تعلم جيدًا حجم المؤامرة التي تحاك ضد الدولة المصرية، مؤكدة أنه يجب أن نقف جميعًا بجانب مصر قلب الأمة العربية التي إن سقطت فستسقط الأمة العربية بكاملها، وتصبح الأمة في شتات.

كما نقلت خلال حديثها تحيتها وتقديرها إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما يقوم به من جهد للحفاظ على الدولة المصرية، ومحاربته الإرهاب نيابة عن الدول العربية.

وعن الإعلام، أكدت الرشيد أن ماسبيرو من أهم المنابر الإعلامية ويجب إعادة ماسبيرو لسابق عهده ودعمه ويكون هو مصدر المعلومة للقنوات الفضائية المنتشرة ويتم النقل عنه، فالإعلام هو أخطر سلاح من الممكن أن يبني دول ومن الممكن أن يهدمها.

وتابعت الإعلامية الكويتية حديثها، أنها من العاشقين لمصر حيث كانت تحشد المصريين للنزول في ثورة 30 يونيو، لافتة إلى أنه وقت الانتخابات الرئاسية كانت تستخدم سياراتها الخاصة لنقل المصريين المقيمين بالكويت إلى مقر السفارة المصرية للإدلاء بصوتهم والمشاركة في تحديد مصير بلدهم.