التحقيق في احتراق 7 منازل بسبب فرن بلدي

15 يناير 2019 - 09:14 م

بدأت نيابة مركز بنها، تحقيقاتها في حادث حريق 7 منازل بمنطقة عزبة إسماعيل التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية ونفوق 7 رؤوس ماشية بالعزبة عقب اندلاع النيران بسبب فرن بلدي واشتعال النيران بإحدي الأشجار القريبة منه ومنها إلى المنازل المجاورة.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بلاغا باندلاع حريق في 7 منازل بعزبة ابو إسماعيل ببنها بسبب الرياح الشديدة وعلى الفور تم الدفع ب6 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف وتم السيطرة على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما انتقل حمدى سلامة رئيس مدينة ومركز بنها لموقع الحادث وعددا من قيادات المدينة.

وقال حمدى سلامة رئيس المدينة، ان الحادث جاء بسبب تطاير النيران من فرن بلدى وامتداده الى إحدى الأشجار الجافة ومنها الى المنازل المجاورة.

وأشار سلامة الى أن الحريق أسفر عن حالتي اختناق بين المواطنين تم إسعافهم فى مكان الحادث ونفوق 7 رؤس الماشية .