  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:19 م
بحث متقدم
رونالدو

صورة «رونالدو» مع رجل شرطة سعودي تهز «السوشيال ميديا»

مجلس النواب

مقترح برلماني: المرافق العامة بـ «المجان» للفقراء لمدة عام

أحمد الطيب

الطيب: استبعادنا من "الأحوال الشخصية" عبث

صورة أرشيفية

مطالبة بغلق «السوشيال ميديا» ساعةً يوميًا.. هل تستجيب الدولة؟

عبد الناصر

في الذكري 101 لميلاده.. 5مواقف إنسانية لا تنسى لـ«عبدالناصر»

فيديو الحضن

شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي ينقذان «طالبي الحضن»

الأرصاد

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

الملك سلمان

عقوبات ورسالة عاجلة.. الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي

طريق الإسماعيلية.. هنا سوق البودرة الحرام

مكرم محمد أحمد

منع رئيس الزمالك من الظهور الإعلامي شهرين

القبض علي مساعد شرطة بحوزته مخدرات

قضايا وحوادث

ضبط
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

موظف بمحكمة ينتحل صفة وكيل نيابة

#

خادمة وصديقها يسرقون 260 ألف جنيه من شقة بالنزهة

#

ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين

#

ضبط أمين شرطة بحوزته كرتونة «ترامادول»

الداخلية

مخدرات

ضبط

شرطي

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة من ضبط مساعد شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، بحوزته 15 قطعة لمخدر الحشيش و5 أقراص مخدرة أثناء ترويجها.

اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط محمد.ع.ع، 48 سنة، مساعد شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، ومقيم بمدينة كوم حمادة، وبحوزته 15 قطعة لمخدر الحشيش و5 أقراص لمخدر الترامادول، وسلاح ابيض ومبلغ 100 جنيه وذلك أثناء ترويجها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1960 جنح كوم حمادة لسنة 2019، وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمم المتحدة: عباس لم يطلب عضوية كاملة لفلسطين
» السعودية تشكل لجنة فريدة من نوعها لحسم مسألة نسوية
» بالصور.. يوفنتوس يختتم مرانه استعدادًا لـ«ميلان»
» تفاصيل إلقاء طالبة نفسها من الدور الثالث
» امتيازات اقتصادية إيرانية للتقارب مع العراق
» كويتية تطلب اللجوء لأمريكا: لم أحتمل هذا المجتمع
» إصابة 4 أشخاص في حادث مروري على الصحراوى
» رسميًا.. غياب هاري كين 6 أسابيع
» السعودية: تنفيذ الإعدام في مصر تعزيرًا
» مصر تسلم فلسطين رئاسة أكبر مجموعة تفاوضية في الأمم المتحدة
» السيطرة على مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات