القبض علي مساعد شرطة بحوزته مخدرات

15 يناير 2019 - 09:10 م

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة من ضبط مساعد شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، بحوزته 15 قطعة لمخدر الحشيش و5 أقراص مخدرة أثناء ترويجها.

اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط محمد.ع.ع، 48 سنة، مساعد شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، ومقيم بمدينة كوم حمادة، وبحوزته 15 قطعة لمخدر الحشيش و5 أقراص لمخدر الترامادول، وسلاح ابيض ومبلغ 100 جنيه وذلك أثناء ترويجها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1960 جنح كوم حمادة لسنة 2019، وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.