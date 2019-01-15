صورة «رونالدو» مع رجل شرطة سعودي تهز «السوشيال ميديا»

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رونالدو

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السعودية

رونالدو

رجل شرطة

أثارت صورة جمعت بين نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وموظف في الجوازات في مطار جدة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرجع أهم سبب وراء رواج الصورة، هو رد فعل مسؤول الجوازات السعودي من تعامله مع العالمي رونالدو، وتدقيقه في جواز سفره، الذي لم يلتفت إطلاقا إلى شهرته العالمية، وعامله مثل أي زائر للمملكة.

ولكن صحيفة "عكاظ" السعودية كشفت قصة الصورة التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، فأشارت إلى أن جدة تستضيف لقاء السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان، على ملعب "الجوهرة" بمدينة الملك عبد العزيز الرياضية، بمشاركة مجموعة من أبرز لاعبي كرة القدم وفي مقدماتهم رونالدو.

وذكرت الصحيفة السعودية إن "الوكيل رقيب في جوازات مطار الملك عبد العزيز في جدة، مشبب سعيد الأحمري، لفت أنظار عشاق "السيدة العجوز" خلال تدقيقه جوازات لاعبي الفريق الإيطالي، في إجراء روتيني معتاد في المطارات للتأكد من إجراءات الدخول إلى المملكة".

ورأى مصدر في جوازات مطار جدة، حديثه إلى الصحيفة، أن تصرف الأحمري، جاء متماشيا مع انضباطية رجال الجوازات، والإجراءات الرسمية لدخول المسافرين إلى البلاد.

وأضاف: "النظام فوق الجميع ولا تمييز في تطبيقه ولا انتقائية في ممارسته".



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