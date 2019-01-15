مقترح برلماني: المرافق العامة بـ «المجان» للفقراء لمدة عام

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دفعت الحالة الاقتصادية التي يمر بها القطاع العريض من المصريين، إلى تبني بعض النواب مقترحًا لدعم الأسر التي تقع تحت خط الفقر؛ للتخفيف من معاناتها.

وقال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إنه سيتقدم بعدد من المقترحات لوزارة المالية بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، المؤشرات النهائية لمعدلات الفقر والتفصيلية لها في كل محافظة نهاية يناير الجاري.

وكشف عن أن اقتراحاته ستشمل توسيع الإنفاق في عدد من البنود بالموازنة الجديدة للدولة 2019 /2020 والمنتظر وصولها للمجلس في مارس المقبل.

وأضاف، أن الاقتراحات ستشمل توسيع وزيادة الدعم النقدي ببرامج "تكافل وكرامة"، لتُقدم مباشرة للأسر تحت خط الفقر المدقع، بجانب دعم الخدمات للأسر الأكثر فقرًا بشكل مجاني لمدة عام، بشكل يمكن هذه الأسر للخروج من تحت خط الفقر ومدها بمشروعات متناهية الصغر ومتوسطة، إضافة إلى رفع الدعم التموينى للأسر تحت خط الفقر لـ75 جنيهًا، وإضافة قيمة 10% بالبطاقة لصالح العلاج، على أن يتم تعويض الفارق من خلال إجراءات تنقية البطاقات التموينية.

وأوضح "بدراوي"، أن مصر بها 5 آلاف قرية، وحسب إعلان وزيرة التضامن فإنه لدينا 32 مليون مواطن تحت خط الفقر، مشيرًا إلى أنه سيتواصل مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لإعلامه بهذه الاقتراحات والعمل على تفعيلها.

ورحب النائب فوزي الشرباصي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير, بمقترح بدراوي بإعفاء الأسر تحت خط الفقر بمجانية المرافق لمدة عام، واصفًا إياه بـ"الاقتراح الجيد".

وأضاف الشرباصي لـ"المصريون"، أنه "من المفترض أن تخفف الدولة من معاناة الفقراء, وأن تقوم بدعمهم بمجانية المرافق لمدة عام؛ لأن هذا حقهم نظرًا للظروف التي يمرون بها", متسائلاً: "الدولة لو لم تقف جنبهم فمن الذي سيقف معهم؟".

وأشار إلى أن "هناك من يشارك الدولة في دعم الفقراء ممثل في منظمات المجتمع الدولي والجمعيات الخيرية التي تقديم العديد من المساعدات لهم, لكنه لا يوجد أحد يتفاخر في تقديم المساعدة للمحتاجين" .

وناشد عضو مجلس النواب، رجال الأعمال، الوقوف بجانب الأسر الفقيرة وفتح مجالات لهم في العمل الخاص, ودعم صندوق تكافل وكرامة الذي يدعم الفقراء من أبناء الشعب المصري.

في المقابل، قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية، إن "مقترحات النائب محمد بدراوي جيدة كفكرة فقط لكن تنفيذها صعب على أرض الواقع".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "النائب محمد بدراوي لم يحدد الموارد اللازمة لتنفيذ هذا المقترح الذي من المؤكد سيخفف كثيرًا عن فقراء الدولة المصرية، لكن الجميع يعلم أيضًا الظروف الاقتصادية الصعبة  التي تمر بها مصر".

وشدد على أن "أي اقتراح لدعم الفقراء في مصر من قبل أعضاء مجلس النواب؛ يأتي حرصًا على مصلحة المواطنين لكن لابد أن يكون للاقتراح آلية تنفيذ على أرض الواقع، وليس مجرد اقتراح فقط".


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