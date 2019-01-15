  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:18 م
بحث متقدم
رونالدو

صورة «رونالدو» مع رجل شرطة سعودي تهز «السوشيال ميديا»

مجلس النواب

مقترح برلماني: المرافق العامة بـ «المجان» للفقراء لمدة عام

أحمد الطيب

الطيب: استبعادنا من "الأحوال الشخصية" عبث

صورة أرشيفية

مطالبة بغلق «السوشيال ميديا» ساعةً يوميًا.. هل تستجيب الدولة؟

عبد الناصر

في الذكري 101 لميلاده.. 5مواقف إنسانية لا تنسى لـ«عبدالناصر»

فيديو الحضن

شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي ينقذان «طالبي الحضن»

الأرصاد

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

الملك سلمان

عقوبات ورسالة عاجلة.. الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي

طريق الإسماعيلية.. هنا سوق البودرة الحرام

مكرم محمد أحمد

منع رئيس الزمالك من الظهور الإعلامي شهرين

بعد الفوز على الانصار

النصر يتأهل إلى دور الـ16 بكأس خادم الحرمين

الرياضة

النصر
النصر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بقيادة «كوبر».. أوزبكستان تقسو على تركمانستان برباعية

#

أهلى جدة يتأهل إلى دور الـ32 بكأس خادم الحرمين

#

الأهلي يحدد موعد السفر للإمارات لمواجهة الوصل

#

بايرن ميونيخ يتأهل إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا

المصريون

النصر

الانصار

تأهل فريق النصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين بعد الفوز على الأنصار بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في إطار مباريات دور الـ 32 من البطولة.

افتتح فريق النصر أهداف المباراة مبكرًا بتسجيل هدفين متتاليتين في الدقائق 6 و 9 عن طريق اللاعب عبد الرازق حمد الله.

وفي الدقيقة 74 أحرز جوليانو فيكتور دي باولا الهدف الثالث لفريق النصر.

وعاد النجم عبد الرازق حمد الله للتهديف بهدفين متتالين في الدقيقتين 84 و86، وكاد اللاعب أن يضيف الهدف الخامس له في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع عن طريق ركلة جزاء ولكنه أهدرها لتنتهي المباراة بخماسية.

وبتلك النتيجة يتأهل فريق النصر إلى دور الـ 16 من البطولة، في مشواره لإحراز لقبها الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمم المتحدة: عباس لم يطلب عضوية كاملة لفلسطين
» السعودية تشكل لجنة فريدة من نوعها لحسم مسألة نسوية
» بالصور.. يوفنتوس يختتم مرانه استعدادًا لـ«ميلان»
» تفاصيل إلقاء طالبة نفسها من الدور الثالث
» امتيازات اقتصادية إيرانية للتقارب مع العراق
» كويتية تطلب اللجوء لأمريكا: لم أحتمل هذا المجتمع
» إصابة 4 أشخاص في حادث مروري على الصحراوى
» رسميًا.. غياب هاري كين 6 أسابيع
» السعودية: تنفيذ الإعدام في مصر تعزيرًا
» مصر تسلم فلسطين رئاسة أكبر مجموعة تفاوضية في الأمم المتحدة
» السيطرة على مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات