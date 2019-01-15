النصر يتأهل إلى دور الـ16 بكأس خادم الحرمين

15 يناير 2019 - 08:57 م

تأهل فريق النصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين بعد الفوز على الأنصار بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في إطار مباريات دور الـ 32 من البطولة.

افتتح فريق النصر أهداف المباراة مبكرًا بتسجيل هدفين متتاليتين في الدقائق 6 و 9 عن طريق اللاعب عبد الرازق حمد الله.

وفي الدقيقة 74 أحرز جوليانو فيكتور دي باولا الهدف الثالث لفريق النصر.

وعاد النجم عبد الرازق حمد الله للتهديف بهدفين متتالين في الدقيقتين 84 و86، وكاد اللاعب أن يضيف الهدف الخامس له في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع عن طريق ركلة جزاء ولكنه أهدرها لتنتهي المباراة بخماسية.

وبتلك النتيجة يتأهل فريق النصر إلى دور الـ 16 من البطولة، في مشواره لإحراز لقبها الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.