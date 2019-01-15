حارس بيراميدز مهدد بالإيقاف بسبب الزمالك

15 يناير 2019 - 08:50 م

منح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، أحمد الشناوي حارس مرمي فريق بيراميدز والمنتخب الوطني، مهلة اسبوعا كاملا لرد المبلغ الذي تقاضاه من الزمالك علي سبيل تجديد عقده قبل الانتقال الي بيراميدز وهو ما يساوي 10 ملايين جنيه.

ورفض اللاعب اكثر من مرة وبطريقه ودية رد المبلغ قبل أن تشكوه إدارة الزمالك للاتحاد ولجنة اللاعبين المحترفين، وهدد اتحاد الكرة اللاعب بالإيقاف وتحويله للتحقيق ما لم يرد المبلغ للزمالك خلال اسبوع من تاريخ القرار.