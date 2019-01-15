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تجديد حبس خفير وزوجته لاتهامهما بقتل شاب أردني

قضايا وحوادث

قتل
ارشيفية

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جدد المستشار محمد حسين عامر، قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، حبس خفير وزوجته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل أردني، بعد خلاف معه على مبلغ مالي استدانه المتهم من المجني عليه، وحاول المتهم إرضاء الضحية فقدم له نجلته الصغيرة ليمارس معها الرزيلة.

جاءت الواقعة في تحقيقات نيابة أكتوبر أول، بإشراف المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، بعدما تبلغ من أردني الجنسية باختفاء صديقه بائع فاكهة، كان حضر للقاهرة منذ أيام لإبرام صفقة فواكه واختفت أخباره فجأة.

تحريات المباحث بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت إلى أن وراء الواقعة خفير وزوجته ونجلته القاصر، وكشفت أن الشاب ووالده اعتادا الحضور لمنطقة أكتوبر واستئجار شقة، أو المكوث بأحد الفنادق بالمنطقة، وأن الخفير يسهل عليهم مهمة الإنتقالات داخل أكتوبر.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم طلب من والد الشاب مبلغ مالي؛ لبدء مشروع خاص به بالمنطقة على أن يسدد المبلغ عقب حضورهم مرة أخرى للبلاد، وبالفعل أقرضه المبلغ قبل سفره.

وأشارت التحقيقات، إلى أن والد الشاب اتصل بالخفير، وأخبره أن نجله سيتواجد بمصر خلال الفترة المقبلة، وطالبه بتسهيل مهمته في عقد شراء مجموعة من الفواكه الخاصة بتجارتهم، وتابعت أنه عقب وصول الشاب والتواجد بالفندق محل إقامته، طلب من الخفير المبلغ المالي.

وتابعت التحقيقات أنه مع طلب المجني عليه المستمر للفلوس وضيق حال الخفير، قرر الأخير أن يرضي الشاب بطرق كثيرة، منها محاولة إقناعه بالقدوم للسكن معه، إلا أن الشاب رفض، فعرض المتهم عليه نجلته القاصر ليقضي معها سهرة حمراء.

وعقب حضور الشاب وقضاء السهرة، اتفق المتهم مع زوجته على قتله، وأثناء استغراق الشاب في النوم، سددوا له طعنات قوية حتى مات، وألقوا بجثته في الطريق، مكان العثور عليه.

ولفتت التحقيقات إلى أن القوات الأمنية، توصلت من خلال تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، أن الخفير كان آخر من ظهر بصحبة الشاب، وبمواجهته أنكر في البداية ومع تكرار مناقشته أقر بارتكابه الواقعة بمعاونة زوجته ونجلته، موضحًا أنه تحصل من الشاب على مبلغ ألف دولار و10 آلاف جنيه مصري، فققرت النيابة حبسه وزوجته وأودعت الفتاة بدور رعاية.


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