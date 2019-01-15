رسميًا.. «بابل» ينتقل إلى فولهام الإنجليزي

15 يناير 2019 - 08:47 م

حصل نادى فولهام الإنجليزى على توقيع الهولندى ريان بابل لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى، قادما من بشكتاش التركى.

ويسعى فولهام لتدعيم صفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارى، من أجل الهروب من دائرة الهبوط لدورى الدرجة الأولى، حيث أنه يحتل حاليا المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 14 نقطة بفارق 3 نقاط عن هدرسفيلد تاون صاحب المركز الأخير.

وكشف النادى الإنجليزى أن بابل صاحب الـ32 عاما سيرتدى القميص رقم 12 مع الفريق.