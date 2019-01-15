طلعت يوسف يُعدد مكاسب فوز المقاصة على المقاولون

15 يناير 2019 - 08:40 م

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لفريق المقاصة، أن فريقه مُقبل على خوض 3 مباريات متتالية صعبة بالدوري امام الاهلي والزمالك والاسماعيلي وهي مباريات تحتاج تركيز شديد للحفاظ علي مكان الفريق في المربع الذهبي.

وأشار طلعت يوسف إلى أن الفريق سيخوض مباراة ودية غدا الأربعاء، أمام فريق "شباب" المقاصة للشباب لمنح الفرصة للاعبين البدلاء، والذين لم يشاركوا في مباراة المقاولون العرب ، التي انتهت بفوز المقاصة 1/2 لتجهيزهم للمباريات المقبلة ببطولة الدوري.

من جانبه، أكد طلعت يوسف، أن الفريق حقق 3 نقاط غالية وثمينة بالفوز على المقاولون، وستكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة للاعبين للاستمرار في المربع الذهبي، موضحاً ان المقاصة كان الافضل طوال المباراة ويستحق الفوز، مؤكدا أن بيكلي إضافة قوية للفريق، ويتوقع منه الكثير خلال المباريات المقبلة، لأنه من أفضل اللاعبين الأجانب المتواجدين بالدوري .