الإعدام لمتهم والمؤبد لـ6 آخرين لقتلهم 3 مزارعين

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قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة 7 أشخاص بينهم 5 أشقاء بالإعدام للمتهم الأول وبالسجن 25 عامًا للباقين لقيامهم بقتل شخص وشرعوا في قتل آخرين، حيث أطلقوا عليهم الرصاص من بنادق آلية وخرطوش في مدينة قها للخلاف على قطعة أرض بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاشم الصادق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عادل على ماهر وزين العابدين عبدالمنصف وخالد على إبراهيم على وأمانة سر محمد فرحات.

ترجع أوراق القضية إلى أوائل العام الماضي عندما تلقي المقدم محمد السعيد رئيس مباحث قسم قها بلاغا بوقوعه مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية ووجود قتيل ومصابين.

وأخطر اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل العقيد حسام اللافي، مأمور القسم يرافقه قوة أمنية، وتمت السيطرة على الأطراف المتشاجرة وتبين مقتل المدعو «أحمد ع» مزارع وإصابة كل من «محمد س» و«سعيد ع» بعدة طلقات نارية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين وهم «إبراهيم م» وأشقائه «مسعد» و«زايد» و«محمد» و«عيد» وسيد ع «و»سامح ر«وبحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش، وتبين أن المشاجرة بسبب الخلاف على قطعة أرض بين الطرفين فقام الطرف الثاني بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليه، ما أدى إلى مصرع أحدهم وإصابة آخرين، وتحرر محضر بالواقعة والتحفظ على الأسلحة، وقررت النيابة حبس المتهمين وأحالتهم للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.


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