مدبولي يتسلم دعوة للمشاركة في "القمة العالمية للحكومات 2019"

15 يناير 2019 - 08:32 م





استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.



وخلال اللقاء سلم السفير الإماراتي، لرئيس الوزراء، دعوة موجهة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، للمشاركة في "القمة العالمية للحكومات 2019"، والمقرر عقدها في دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2019.



وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بهذا الحدث السنوي الكبير، الذي يحضره أكثر من 4 آلاف مشارك من القادة العالميين، وصانعي القرار والمفكرين؛ من مختلف دول العالم، والذي يٌعد تجمعا عالمياً فريداً من نوعه، وفرصة لاستطلاع النماذج الحديثة للحكومات.

