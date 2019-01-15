  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:20 م
بحث متقدم
رونالدو

صورة «رونالدو» مع رجل شرطة سعودي تهز «السوشيال ميديا»

مجلس النواب

مقترح برلماني: المرافق العامة بـ «المجان» للفقراء لمدة عام

أحمد الطيب

الطيب: استبعادنا من "الأحوال الشخصية" عبث

صورة أرشيفية

مطالبة بغلق «السوشيال ميديا» ساعةً يوميًا.. هل تستجيب الدولة؟

عبد الناصر

في الذكري 101 لميلاده.. 5مواقف إنسانية لا تنسى لـ«عبدالناصر»

فيديو الحضن

شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي ينقذان «طالبي الحضن»

الأرصاد

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

الملك سلمان

عقوبات ورسالة عاجلة.. الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي

طريق الإسماعيلية.. هنا سوق البودرة الحرام

مكرم محمد أحمد

منع رئيس الزمالك من الظهور الإعلامي شهرين

مدبولي يتسلم دعوة للمشاركة في "القمة العالمية للحكومات 2019"

آخر الأخبار

مدبولي يتسلم الدعوة
مدبولي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"ابن سينا فارما" تبدأ توزيع قطرات عيون "الكون"

#

الجامعة العربية تحسم ملف عودة سوريا

#

مهاتير يمنع استضافة رياضيين إسرائيليين

#

عمرها 76عاما.. مصرية تسعى للحصول على بطولة العالم في السباحة



استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء سلم السفير الإماراتي، لرئيس الوزراء، دعوة موجهة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، للمشاركة في "القمة العالمية للحكومات 2019"، والمقرر عقدها في دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2019.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بهذا الحدث السنوي الكبير، الذي يحضره أكثر من 4 آلاف مشارك من القادة العالميين، وصانعي القرار والمفكرين؛ من مختلف دول العالم، والذي يٌعد تجمعا عالمياً فريداً من نوعه، وفرصة لاستطلاع النماذج الحديثة للحكومات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمم المتحدة: عباس لم يطلب عضوية كاملة لفلسطين
» السعودية تشكل لجنة فريدة من نوعها لحسم مسألة نسوية
» بالصور.. يوفنتوس يختتم مرانه استعدادًا لـ«ميلان»
» تفاصيل إلقاء طالبة نفسها من الدور الثالث
» امتيازات اقتصادية إيرانية للتقارب مع العراق
» كويتية تطلب اللجوء لأمريكا: لم أحتمل هذا المجتمع
» إصابة 4 أشخاص في حادث مروري على الصحراوى
» رسميًا.. غياب هاري كين 6 أسابيع
» السعودية: تنفيذ الإعدام في مصر تعزيرًا
» مصر تسلم فلسطين رئاسة أكبر مجموعة تفاوضية في الأمم المتحدة
» السيطرة على مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات