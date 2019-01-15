رئيس الوزراء يلتقي رئيس الهيئة العربية للتصنيع

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة عدد من التكليفات الرئاسية، بشأن التوسع في الصناعات التي تحتاجها السوق المحلية، وتخفيض الإستيراد، والعمل على توطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات، وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق.

وأوضح الفريق عبد المنعم التراس أنه يتم حالياً الإعداد لوضع حجر أساس مصنع للطلمبات التي تحتاجها محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا محطات تحلية المياه، بالإضافة إلى أن هناك خطة لإنشاء 3 مصانع أخرى، للمصاعد والسلالم الكهربائية، والتكييفات، والكابلات الفايبر، ويتم التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتوفير احتياجاتها، بدلاً من الاستيراد.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هناك تنسيقاً مع الهيئة العربية للتصنيع بشأن تصنيع المعدات الميكانيكية التي يحتاجها قطاع المرافق، سواء الطلمبات أو الروافع، وغيرها، لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات التحلية، وكذا المعدات الخاصة بالإحلال والتجديد بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى ما يحتاجه قطاع الإسكان من أبواب، وشبابيك، ومصاعد كهربائية، وكذا الأثاث المكتبي.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم تقديم المساندة الكاملة للهيئة العربية للتصنيع بحيث تنجح في مهمتها لتوطين الصناعة، والدولة مستعدة لتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء هذه المصانع، وتيسير الإجراءات اللازمة

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