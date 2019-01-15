الطيب: استبعادنا من "الأحوال الشخصية" عبث

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قانون الاحوال الشخصية

أحمد الطيب

الأزهر

التلفزيون المصري

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر لن يترك قانون الأحوال الشخصية لغير العلماء، مشيرًا إلى أن المطالبة بعدم تدخل الأزهر في هذا الشأن "عبث".

وقال "الطيب"، خلال لقاء "حديث شيخ الأزهر" المذاع على التليفزيون المصري، إن الأزهر الشريف مشغول الآن بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن الأزهر ليس جهة تشريع، ولا دخل له بالتشريعات".

واستدرك: "لكن حين يتعلق الأمر بقوانين مصدرها الشريعة الإسلامية فلا يترك الأمر لغير العلماء، حيث أن الشريعة الإسلامية تعد المنبر الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام".

ورأى أنه مطلوب من العلماء أن يضعوا هذا المشروع , ولا مانع من مناقشته، لكن أن يقال: "أيها الأزهر لا تكتب شيئا في قانون الأحوال الشخصية، فهذا عبث".


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