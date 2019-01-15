ضبط «صاحب مطبعة» لتزويره محررات رسمية

15 يناير 2019 - 08:27 م

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب مطبعة؛ لتزويره المحررات الرسمية، وبيعها لراغبى الحصول عليها، ممن لديهم موانع تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة.

ورصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة، ظهور محررات رسمية مزورة منسوبة لبعض من الجهات الحكومية، بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وبتكثيف الجهود أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة، أن وراء ذلك النشاط (حسن.ر.م - مواليد 1984) صاحب مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بمنطقة عابدين بالقاهرة ومقيم بالمطرية- سبق اتهامه فى قضية "تزوير محررات رسمية"- إذ قام المتهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة من خلال المطبعة الخاصة به وغير المرخصة من الجهات المعنية.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبتفتيش المطبعة خاصته عُثر على (3 ميكروفيلم خاص بأختام بعض الجهات، مجموعة من المادليات الخاصة بأحد المجالس الوطنية، أختام الكاوتشوك بأسماء جهات مختلفة، جهاز حاسب آلى يحمل بصمات أختام العديد من الجهات المختلفة).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات وجهاز الكمبيوتر، وقيامه بتحميل الأختام والأكلاشيهات؛ لاستخدامها فى مهر المستندات والمحررات المزورة؛ لإصباغ صفة الشرعية عليها وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.